Rätselraten um Füxl: Kommt Café Weiss zurück?

Nach dem Aus für das Füxl in Bregenz steht nun ein Nachfolger im Raum: Die Bregenzerwälder Köchin Milena Broger streut seit dem Wochenende Hinweise.

Mit Mitte September verabschiedete sich Christopher Füxl aus der Anton-Schneider-Straße in Richtung Montafon. Nun gibt es einen Hinweis, was dem Restaurant Füxl folgen könnte:

Café Weiss und Neubeck als Hinweis

Gemeinsam haben beide einen Link zu einer Webseite mit einem Traditionsnamen: Das Café Weiss war bis in die 1980er-Jahre die Adresse in Bregenz. Die Webseite sammelt offensichtlich Erinnerungen und Zitate zum Café Weiss und dessen Vorgänger Neubeck in der Anton-Schneider-Straße.