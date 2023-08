Quallen-Plage auf Mallorca!

Nachdem es auf Mallorca bereits zu mehreren Hai-Sichtungen gekommen ist, bedrohen nun andere Tiere den Urlaubsspaß auf der Ferieninsel: Mehrere Urlauber berichten über schmerzhaften Begegnungen mit Quallen.

Am Strand von Cala Millor, an der Ostküste von Mallorca, waren am Freitag (4. August) wohl zahlreiche Quallen im Wasser. Der Kontakt mit den Tieren ist zwar zumeist nicht gefährlich, aber durchaus schmerzhaft.