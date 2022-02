Qamar nach Rückkehr: "Bin sehr sehr froh, wieder nach Vorarlberg zu kommen"

2018 wurde er unrechtmäßig abgeschoben, jetzt ist er wieder zurück im Ländle. VOL.AT traf Qamar Abbas und seinen Wegbegleiter Norbert Loacker zum Gespräch.

Nach rund drei Jahren ist Qamar Abbas zurück in Vorarlberg. 2018 wurde der gut integrierte Asylwerber trotz guter Deutschkenntnisse, Unterstützungsschreiben und Beschäftigungsbewilligung abgeschoben. Das sorgte weit über das Ländle hinaus für Aufregung. Damals war Qamar Gastro-Lehrling in der Pizzeria von Marcel Lerch in Lustenau.

"Es war sehr schwer für mich"

Nun arbeitet er vorübergehend als Hilfskellner im Lokal "Mr. French" in Dornbirn, das ebenfalls von Lerch betrieben wird. In rund zwei Wochen, einen Monat nach der Rückkehr ins Ländle, will er seine Lehre fortsetzen. "Ich bin sehr sehr froh, wieder nach Vorarlberg zu kommen", meint er gegenüber VOL.AT. In seinen sieben Jahren in Vorarlberg konnte er Ländle und Kultur kennenlernen, wurde gut aufgenommen. Umso härter war für ihn die Zeit in Pakistan. "Es war sehr schwer für mich", erklärt er. "Das kann man nicht in Wörtern sagen."