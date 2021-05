Neue Chance für Qamar Abbas

Für den abgeschobenen Lustenauer Lehrling wurde ein neues Verfahren angesetzt. VN-Journalist Mick Prock eklärt die Hintergründe.

Am 27. Oktober 2018 wurde der Lustenauer Lehrling Qamar Abbas nach Pakistan abgeschoben. Seit Dezember 2019 dürfte er die Lehre abschließen - 2018 sind die Regeln noch strikter. Nun kommt wieder Bewegung in die Causa. Am 7. Juli findet in Linz die Neuauflage des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht statt. Abbas sollte dafür nach Österreich zurückkehren. VN-Journalist Mike Prock gab am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" Einblick in die neuesten Entwicklungen rund um dem Fall Qamar Abbar.