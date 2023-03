Putin-Geliebte soll geheimes Luxus-Leben führen

Wladimir Putin soll eine geheime Liebesbeziehung mit Ex-Turnerin Alina Kabajewa haben und ihr ein absolutes Luxus-Leben ermöglichen.

Schon seit längerer Zeit gibt es Gerüchte um eine geheime Beziehung zwischen Putin und Alina Kabaeva. Der russische Präsident soll sogar bis zu vier Kinder mit der Ex-Turnerin haben. So soll sich Putin im Jahr 2007 für die über 30 Jahre jüngere Kabaeva von seiner Frau Ljudmila scheiden lassen haben. Seine Geliebte und deren Kinder sollen ein Luxus-Leben in Saus und Braus haben.

Jetzt soll ein Investigativ-Team rund um den russischen Journalisten Roman Bodanin herausgefunden haben, dass Wladimir Putin seiner Geliebten mit einem gigantisches Vermögen ein Luxus-Leben ermöglicht - dazu gehören beispielsweise Immobilien im Wert von mehr als 114 Millionen Euro. Dabei soll Alina Kabaeva in einem 2.600 Quadratmeter großem Penthouse in Sotschi leben.

Gestand Kabaeva ihre Liebe zu Putin?

Die Ex-Turnerin soll in einer TV-Sendung ihre Liebe zu Wladimir Putin gestanden haben. Während einer Show wurde sie gefragt: "Du sagtest, du hättest einen Freund? Warum hast du es dann nicht eilig, ihn zu heiraten, hast du Angst vor dem Glück? Wer ist er?" Alina Kabaeva antwortete daraufhin: "Sie haben es also geschafft, diese Frage zu stellen, gut gemacht. Was die Angst vor dem Glück angeht, bin ich manchmal so glücklich, dass ich auch Angst davor habe, glücklich zu sein. Natürlich gibt es Sorgen." Doch ihr Geliebte sei "ein Mann, ein sehr guter Mann, ein großartiger Mann. Ich liebe ihn sehr."