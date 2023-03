Oberst Reisner: NATO kocht Putin "wie einen Frosch"

Bundesheer-Oberst Markus Reisner ist sich sicher: Die NATO wolle Putin "wie einen Frosch kochen". Der Krieg dürfte seiner Meinung nach noch lange nicht vorbei sein.

Nach der Invasion Russlands in der Ukraine dauert der Krieg, den Moskau ursprünglich in wenigen Tagen beendet haben wollte, nun bereits mehr als ein Jahr.

Kritik an Waffenlieferungen

Der Oberst kritisiert bereits seit längerem die Waffenlieferungen an die Ukraine: "Was der Westen der Ukraine liefert, ist zu viel, um zu sterben, und zu wenig, um zu leben."

Laut Reisner ist der Grund für die Zurückhaltung des Westens in dieser Frage offensihtlich: "Weil die große Furcht ist, dass, wenn die Russen in die Enge getrieben werden, es zu einer irrationalen Handlung kommt. Möglicherweise einen Einsatz von Atomwaffen."

"Boiling the frog"

Deshalb laufe die Startegie der NATO auch drauf hinaus, die Ukraine so weit zu versorgen, dass sie den Krieg nicht verliere: "Man hofft, dass die Russen von selbst draufkommen, dass es keinen Sinn mehr macht, hier weiterzukämpfen, und aufgeben; oder es so rumort in der Bevölkerung, dass sie sagen: 'Aus, dieser Krieg bringt jetzt nichts'." Im Militär sagt man dazu "Boiling the frog".