Spezialist bei Kadyrow: Wie krank ist Putins "Bluthund" wirklich?

Wurde Kadyrow vergiftet? Der Tschetschenenführer hatte sich zuletzt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, sein 17-jähriger Sohn könnte an seine Stelle treten.

Für gewöhnlich strotzt er vor Gesundheit und hält öffentliche Brandreden inklusive Drohungen gen Westen. In letzter Zeit ist es still geworden um Putins "Bluthund", Ramsan Kadyrow hat sich großteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Er soll schwer krank sein, so wird berichtet. Auch äußerlich hat sich der Tschetschenenführer verändert, er wirkte zuletzt bei seinen wenigen öffentlichen Auftritten aufgedunsen und hatte an Gewicht zugelegt.