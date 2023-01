Putins "Bluthund" droht mit einem Atomschlag

Der Putin-Vertraute und Präsident von Tschetschenien Ramsan Kadyrow hat mit einem weltweiten Atomschlag gedroht.

Kadyrow pflichtete Putin bei und warnte davor, dass der Westen Russland als Staat vernichten wolle. Nach Ansicht von Kadyrow gäbe es auch keinen Platz für andere, wenn es keinen Platz für Russland gäbe: "Also lasst uns alle verschwinden. Wir kommen in den Himmel,die anderen kommen in den Hölle."

Lawrow mit Nazi-Diktion

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wirft unterdessen den USA vor, ähnlich wie einst Adolf Hitler und Napoleon Bonaparte gegen sein Land vorzugehen. Die Vereinigten Staaten nutzten dieselbe Taktik: Sie versuchten, Europa zu unterjochen, um Russland zu zerstören, sagte Lawrow am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Moskau. Mit der Ukraine als Stellvertreter, "führen sie einen Krieg gegen unser Land mit der gleichen Aufgabe: die 'Endlösung' der russischen Frage", sagte Lawrow.

Lawrow machte die USA für den Krieg in der Ukraine verantwortlich. Was in der Ukraine passiere, sei das Ergebnis amerikanischer Vorbereitungen für einen hybriden Krieg der USA gegen Russland, sagte der russische Außenminister bei der Pressekonferenz. Die Krise in der Ukraine habe begonnen, lange bevor Russland im Februar in das Nachbarland einmarschierte.