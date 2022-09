Jetzt stellt sich Putins Bluthund gegen ihn

Der dem Kreml treu ergebene tschetschenische Präsident Ramsan Kadyrow hat Fehler der russischen Militärführung für den Rückzug aus der ukrainischen Region Charkiw verantwortlich gemacht.

"Sie haben Fehler gemacht und ich glaube, sie werden die notwendigen Schlüsse ziehen", erklärte Kadyrow am Sonntag auf Telegram mit Blick auf die Militärführung. "Wenn sie keine Änderungen an der Strategie der militärischen Spezialoperation innerhalb der nächsten ein, zwei Tage vornehmen, werde ich gezwungen sein, die Führung des Verteidigungsministeriums und die Führung des Landes zu kontaktieren, um die tatsächliche Lage vor Ort zu erklären."

Mögliche Spannungen

"Empfindliche Niederlage"

Selbst nationalistische russische Kommentatoren und Militärblogger sprachen von einer empfindlichen Niederlage und riefen den Kreml auf, die Kriegsanstrengungen zu erhöhen. Kritisiert wurde unter anderem auch, dass am Samstag trotz des militärischen Debakels in Moskau ein Stadtfeiertag gefeiert wurde, bei dem Präsident Wladimir Putin unter anderem ein neues Riesenrad einweihte. "Das Feuerwerk in Moskau an einem tragischen Tag einer russischen Militärniederlage wird ernsthafte politische Konsequenzen haben", schrieb der kremltreue Politologe Sergej Markow auf Telegram.