Private Internetnutzung erreicht neuen Höchststand

Die Österreicher nützen das Internet so viel wie noch nie. Heuer ist die private Nutzung über die Marke von 90 Prozent auf 92,5 Prozent nach oben geklettert.

Das teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den Jahren davor. In den Jahren 2017 bis 2020 verharrte die Quote relativ konstant bei Werten zwischen 87,5 und 87,9 Prozent. Vor allem bei älteren Personen nahm die Nutzung deutlich zu.