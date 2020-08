Wie die Digitalisierung zur Energiesicherheit beiträgt

Mario Kätzler, Leiter für IT und Prozessmanagement bei illwerke vkw, über die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung aus Sicht eines Energieversorgers.

Die Coronakrise hat auch aus Sicht von Mario Kätzler, Leiter IT und Prozessmanagement bei der illwerke vkw, für einen zusätzlichen Digitalisierungsschub bei dem Vorarlberger Energieversorger gesorgt. Es sei natürlich eine große Herausforderung gewesen innerhalb von kürzester Zeit alles auf den Homeoffice-Betrieb umzustellen, aber es habe sehr gut und schnell funktioniert. "Videokonferenz-Lösungen und digitale Zusammenarbeitsmöglichkeiten haben an Wert gewonnen. Auch Mitarbeiter, die davor skeptisch waren, haben gesehen, dass solche Dinge einen Nutzen stiften können", sagt Kätzler.

Bis ins Jahr 2050 soll in Vorarlberg genauso viel Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugt werden, wie auch verbraucht wird. Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Thema Energieeffizienz auch in Zukunft eines der ganz entscheidenden sein. Um das zu erreichen werde man nicht nur auf die Digitalisierung setzen, sondern auch auf die klassischen Kompetenzen und Erfahrungen, die man in den letzten Jahrzehnten gemacht habe. „Es wird natürlich auch eine gewisse Intelligenz benötigen um im Sinne der Optimierung durch neue Möglichkeiten wie Algorithmen, Data Analytics oder Machine Learning weiterzukommen“, so Kätzler.