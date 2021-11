Präsenzunterricht, Impfung für Kinder und Wirtschaftsfolgen

Wirtschaftsministerin Dr. Margarete Schramböck, Landesrätin Martina Rüscher und Generalsekretär Martin Netzer heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

In Vorarlberg wird grundsätzlich der Präsenzunterricht an Schulen bestehen bleiben, so die Ankündigung von Landesstatthalterin Dr. Barbara Schöbi-Fink heute Mittag. Für Schüler:innen die während des Lockdowns zuhause bleiben, soll das Unterrichtsmaterial zur Verfügung gestellt werden. Distance Learning wird aber nicht angeboten. Ab zwei positiven Fällen wird eine Klasse abgesondert. Die Meinungen von Lehrer:innen, Eltern und Schüler:innen gehen auseinander. Wie sinnvoll ist es, die Schulen offen zu lassen? Darüber redet Gerold Riedmann heute mit Martin Netzer, Generalsekretär des Bildungsministeriums.