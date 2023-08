Porsche-Enkelin Sophie Piëch: Aufstieg einer jungen Erbin im Automobil-Imperium

Mit 29 Jahren ist Sophie Piëch nicht nur jung und intelligent, sondern trägt auch das schwere Erbe einer der einflussreichsten deutschen Familien-Dynastien.

Die Porsche-Piëch-Familie, mit ihren tiefen Wurzeln in der Automobilindustrie, zählt zu den mächtigsten Dynastien Deutschlands. Aktuellen Schätzungen zufolge beläuft sich ihr Vermögen auf beeindruckende 38,8 Milliarden Euro. Unter ihrer Führung steht die Porsche Automobil Holding SE, die als Steuerrad des größten Autokonzerns Europas fungiert. Dabei kontrolliert die Porsche SE 53,3 Prozent der Stammaktien von Volkswagen und ein Viertel der Stammaktien der Porsche AG.

Sophie Piëch: Die junge Erbin tritt ins Rampenlicht

Von Wien über die Schweizer Alpen in die Krebsforschung

Geboren 1994 in der österreichischen Hauptstadt Wien, zog es Sophie in ihrer Jugend ins renommierte Elite-Internat Zuoz in der Schweiz. Obwohl sie nun eine zentrale Rolle im Automobilgeschäft spielt, liegt ihr eigentlicher beruflicher Fokus auf einem ganz anderen Gebiet: Sie ist Biochemikerin und forscht seit 2020 intensiv im Bereich der Krebsforschung. Zudem leitet sie seit demselben Jahr die GmbH ihres Vaters, der Dr. Hans Michel Piëch GmbH. Um sich auf ihre neue Rolle im Aufsichtsrat vorzubereiten, absolvierte Sophie einen speziellen einjährigen Lehrgang.