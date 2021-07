Poolbar Festival, Baupläne in Bregenz und Sommerferien

Der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch, Poolbar-Geschäftsführer Herwig Bauer und Vorarlberg Tourismus-Direktor Christian Schützinger heute zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

1,5 Millionen Lkw fahren jährlich durch den Pfändertunnel. Für das Klima wäre die zweigleisige Unterflurtrasse ein guter Ansatz, wenn gleichzeitig der Gütertransport auf die Bahn verlegt wird. Das Unterflurbahnprojekt ist machbar, hat eine Studie bestätigt. Der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch (SPÖ) spricht heute in "Vorarlberg LIVE" über Baupläne und innovative Ideen für Bregenz.

Am 8. Juli beginnt das Poolbar Festival in Feldkirch. Das Festival findet im Reichenfeldpark vor dem Alten Hallenbad hauptsächlich im Freien statt. Viele Veranstaltungen sind kostenlos und ab 21 Uhr ist der Eintritt ins Gelände frei. Der austro-amerikanische Elektropop-Singer/Songwriter James Hersey macht den Auftakt. Wer sonst noch geladen ist und mit welchen Highlights man rechnen kann, erzählt Poolbar-Geschäftsführer Herwig Bauer heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".