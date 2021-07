Poolbar-Festival wieder im "Alten Hallenbad"

Das Poolbar-Festival kehrt im Sommer endlich wieder in den Pool des "Alten Hallenbad" zurück.

In Feldkirch heißt es diesen Sommer wieder "Party im Pool": Das poolbar-Festival kehrt nach dem letztjährigen reinen Freiluft-Sommer heuer auch ins "Alte Hallenbad" - ein leer stehendes Hallenbad aus den 1960er-Jahren - zurück und wartet von 8. Juli bis 15. August mit internationalen Größen wie Milow, The Notwist, Keziah Jones und Ace Tee sowie der Rückkehr der DJ-Parade auf.

self all Open preferences.

Indoor-Veranstaltungen

Aufgrund der neuen gesetzlichen Regeln können neben den Open-Air-Veranstaltungen im naheliegenden Reichenfeldpark auch wieder Veranstaltungen im Alten Hallenbad durchgeführt werden. Voraussetzung für den Festivalbesuch ist die 3G-Regel. Der Außenbereich des Alten Hallenbads ist während des Festivalprogramms zur Kontrolle der 3G sowie der maximalen Besucherkapazität eingezäunt.

Am 24. Juli wird mit dem belgischen Singer/Songwriter Milow ein internationaler Star auf der Open-Air-Bühne stehen. Die "Indie-Welt-Anti-Stars" von The Notwist präsentieren am 13. August ihr aktuelles Album "Vertigo Days" und zwar semi-akustisch. Mit Patrice kommt am 30. Juli Reggae ins Reichenfeld, und mit Keziah Jones kündigt sich für den 17. Juli ein Meister an der Gitarre an.

Beginn am 8. Juli

Zur Eröffnung des Festivals am 8. Juli spielen James Hersey und Why-Y auf. Am 10. Juli kommen im Pool mit Mynth Fans elektronisch orientierter Musik auf ihre Kosten, danach gibt es eine Mischung aus R'n'B, Pop und Hip-Hop mit der jungen Singer/Songwriterin Eli Preiss. Am 16. Juli steht die international bekannte Hamburger Rapperin Ace Tee auf der Bühne, am 23. Juli ist die Österreicherin Lylit im Reichenfeld zu hören. Immer freitags und samstags ab Mitternacht kehrt die DJ-Parade zurück in den Pool.

Die große Sound@V-Gala im Pool steigt am 9. Juli mit Hearts Hearts als Late Night Act. Am 14. Juli steht Kabarett mit Stermann & Grissemann auf dem Programm. Der Theaterverein Die Heroldfliri spielt am 5. August "Große Töchter" unter freiem Himmel. Mit dem "Raumfahrtprogramm" werden auch heuer wieder Leerstände und besondere Orte für Diskurs-Veranstaltungen genützt. Zwei Open-Air-Flohmärkte und eine Fahrradparade runden das Programm ab.