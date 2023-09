Polizisten-Betrugsmasche: Zwei Männer in Graz verurteilt

Der Polizisten-Trick, der vorzugsweise älteren Menschen Geld und Wertsachen entlocken soll, ging für zwei Männer nach hinten los: Das Opfer schaltete die Polizei ein und die - echten - Polizisten schnappten die Gauner.

Am Dienstag saßen sie im Grazer Straflandesgericht auf der Anklagebank und konnten sich gar nicht genug gegenseitig in Zerknirschung und Reue überbieten. Trotzdem wurde der eine zu zwei Jahren Haft, der andere zu 18 Monaten teilbedingt verurteilt.

Callcenter aus der Türkei gab sich als Polizisten aus

"Das ist eine schwerst kriminelle und hochprofessionelle Struktur" betonte die Staatsanwältin. Angeklagt waren zwei Vorfälle, in denen ältere Frauen mit Vornamen "Marianne" in Graz als Opfer ausgewählt wurden. Anrufer aus einem Callcenter in der Türkei, gaben sich als Polizisten aus und wollten die Frauen überreden, Geld und Wertsachen der "Polizei" zur Aufbewahrung zu überlassen.