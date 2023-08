"Falsche Polizisten" versprechen sichere Verwahrung

Derzeit kommt es in Vorarlberg zu vermehrten Anrufen von „falschen Polizisten/Kriminalbeamte/Gerichtsbediensteten“ im Großraum Vorarlberg.

Im Konkreten geben die falschen Polizisten / Gerichtsbedienstete vor, dass in der Nachbarschaft Einbrüche/Raubüberfälle stattgefunden hätten. Durch diese Lügengeschichten versuchen die Täter die Opfer zu verunsichern und erkundigen sich nach vorhandenem Bargeld bzw. Wertgegenständen. In weiterer Folge bieten die Betrüger die vorläufige sichere Verwahrung der Wertgegenstände an.