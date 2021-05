Polizei warnt: Pre-Travel-Clearance weiterhin notwendig

Für die Einreise nach Österreich ist auch nach der Änderung der Verordnung ein Einreiseformular notwendig, wie die Polizei am Donnerstag infromiert.

Mit 13. Mai um 00:00 Uhr trat eine Änderung der Covid-19-Einreiseverordnung in Kraft. Die Änderungen, die mit BGBl. II Nr. 220/2021 am 12.05.2021 kundgemacht worden sind, treten mit 13.05.2021, 00.00 Uhr in Kraft. Es handelt sich um Sonderbestimmungen im Zusammenhang mit Deutschland. Derzeit reisen aber viele Personen von Deutschland nach Österreich, ohne die weiterhin für die Einreise notwendige Pre-Travel-Clearance vorher online ausgefüllt zu haben.