Österreich erlaubt kleinen Grenzverkehr ab Mitternacht

Mit 24 Uhr soll eine neue Verordnung in Kraft treten, die den kleinen Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich ermöglicht.

Bayerns Ministerpräsident Söder hatte am Dienstag angekündigt, dass der kleine Grenzverkehr zwischen Bayern und Österreich ab Mittwoch wieder möglich sei. Dies sorgte am Dienstag für Verwirrung, weil in Österreich bis dato immer noch die COVID-Einreiseverordnung gilt. Das heißt, wer ohne triftigen Grund ins Ausland fährt, muss bei der Rückkehr nach Österreich mindestens fünf Tage in Quarantäne.