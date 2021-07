Politprominenz in "Vorarlberg LIVE"

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Staatssekretär Dr. Magnus Brunner heute im Gespräch mit Gerold Riedmann in „Vorarlberg LIVE“.

Die Bregenzer Festspiele sind eröffnet und der Sanierungsplan des Festspielhauses wurde von Bundeskanzler Sebastian Kurz unterzeichnet. Gestern Abend folgten der Kanzler, Staatssekretär Magnus Brunner und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler einer Einladung zum Unternehmertreff ins "Glas Marte". „Vor uns liegt eine Phase des Aufschwungs“, so der Kanzler. Worum es Sebastian Kurz bei seinem Besuch im Ländle sonst noch geht, darüber spricht er heute mit Gerold Riedmann in "Vorarlberg LIVE".

Der Nationalrat hat die von Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) geforderte Prüfung der S18-Schnellstraße unterstützt. Das Verkehrsprojekt bleibt nach wie vor umstritten. Wie es hier weitergeht, ist noch offen. Warum Staatssekretär Dr. Magnus Brunner die Aufschiebung kritisiert, erzählt er heute in "Vorarlberg LIVE".

Nach einem Jahr Pandemie-Pause wurden am Mittwochvormittag die 75. Bregenzer Festspiele eröffnet. Worauf sich die Besucher in dieser Saison freuen dürfen, darüber spricht Hans Peter Metzler in "Vorarlberg LIVE".