Playboy: Diese Österreicherin will Playmate des Jahres werden

Playboy sucht das Playmate des Jahres! Jetzt können die Leserinnen und Leser ihre Stimme für die zwölf Monatsschönsten abgeben und mitentscheiden, wer die begehrte Auszeichnung ergattern wird.

Die heißesten Fotos des "Playmate des Jahres" Shootings sind ab dem 7. Dezember in der Januar-Ausgabe des Playboy und online zu bewundern. Unter dem Motto "Griechische Göttinnen" hat der talentierte Playboy-Fotograf Sacha Eyeland die atemberaubendsten Models auf der spektakulären griechischen Insel Rhodos in Szene gesetzt.

"Miss Feburar" kommt aus Wien

Übrigens: Carolina Cardoso, die Miss Februar, kommt aus Wien und setzt sich für Vielfalt in der Model-Welt ein. Ihr Engagement richtet sich gegen die herkömmlichen Größenstandards. Sie betont: "Ich kämpfe dafür, dass die Größe in der Model-Welt keine Rolle mehr spielt. Schließlich heißt es doch: Auf die Größe kommt es nicht an. Genau deshalb will ich auch kleine Frauen dazu ermutigen, an sich zu glauben. Wählt mich zu eurer Playmate des Jahres, wenn ihr mehr von mir sehen wollt!"