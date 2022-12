Das Männermagazin "Playboy" ruft wieder einmal zur schönsten Wahl des Jahres auf: Wer wird "Playmate des Jahres 2023"? Die Kandidatinnen im Überblick.

Im Wintersportort Sölden eröffnen die Playmates in einem spektakulären Fotoshooting die wohl schönste Wahl des Jahres. In einer atemberaubenden Shooting-Location setzte der Fotograf Sascha Eyeland die Kandidatinnen in Szene.

In 3.048 Metern Höhe entstanden so die Aufnahmen im legendären ICE Q, wo auch James Bond schon gegen das Böse kämpfte. Doch auch im "The Secret"-Hotel oder in luftigen Höhen in einer Gondel der Bergbahn Sölden entstanden die aktuellen Fotos für die Jänner-Ausgabe des Playboys.

©Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2023

Nun haben die "Playboy"-Leser die Quahl der Wahl: Wer wird "Playmate des Jahres 2023"?

Darum möchten die Teilnehmerinnen "Playmate des Jahres" werden:

Warum gerade sie zum "Playmate des Jahres" gekürt werden wollen, erzählen die Frauen im Interview mit dem "Playboy" in der aktuellen Jänner-Ausgabe.

Zuriñe Aspiunza - Miss Januar: "Ich möchte Frauen dazu ermutigen, ihren Körper zu zeigen und sich dabei sexy zu fühlen. Und noch wichtiger: dazu, das zu tun, was sie wollen, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Wählt mich zu eurer Playmate des Jahres!"



Anastasia Hale - Miss Februar: "Nacktheit ist in meinen Augen das Natürlichste und Normalste der Welt. Den Titel haben meiner Meinung nach alle verdient!"



Beatrice Wolf - Miss März: "Ich möchte Menschen ermutigen, sich selbst zu lieben, denn jeder ist auf seine eigene Art und Weise einzigartig. Niemand ist perfekt und fehlerfrei. Es kann auch bergab gehen, aber man sollte immer kämpfen – denn wer es nicht macht, hat schon verloren. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich wählt!"



Laura Schultz - Miss April: "Ich möchte die Frauenwelt inspirieren. Ich weiß, dass ich auf viele Frauen großen Einfluss habe, und das möchte ich nutzen, um uns alle stärker und lauter zu machen. Ich stehe für Akzeptanz und Toleranz! Wenn ich mich nackt und leicht bekleidet zeige, dann finde ich das schön!"

Milena Milyaeva - Miss Mai: "Das Einzige, was unser Herz und unseren Verstand zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens erobern kann, sind die Liebe und die Natur. Das möchte ich verkörpern: ein reines, aufrichtiges Wesen, das mit Liebe auf dich schaut."



Emilia Jung - Miss Juni: "Ich genieße es, mich so zu zeigen, wie ich bin. Wählt mich zur Playmate des Jahres, und lernt mich noch besser kennen!"



Paulina Pastuszczak - Miss Juli: "Ich möchte, dass Frauen nicht mehr für ihren Körper oder ihre Sexualität angegangen oder beleidigt werden. Es gibt noch immer viel Aggressivität gegenüber Frauen, wenn sie ihren Körper zeigen. Was mich ansonsten besonders macht? Ich liebe Bier und hasse Tomaten."



Natasha Nesci - Miss August: "Ob als Verführerin in sexy Dessous oder als bester Kumpel im Jogginganzug vor der PlayStation: Ich habe viele Facetten und liebe es, sie zu zeigen. Wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann wählt mich zu eurer Playmate des Jahres!"

©Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2023

Franziska Distler - Miss Oktober: "Ich möchte Playmate des Jahres werden, denn ich will den Frauen da draußen zeigen, dass wir uns nicht mehr verstecken müssen. Es ist kein Fehler, sich so zu zeigen, wie wir auf die Welt gekommen sind. Das muss endlich akzeptiert werden!"



Sabrina Bellani - Miss November: "Ich möchte ein Zeichen dafür setzen, dass mehr Frauen stolz zu ihrer Weiblichkeit und Erotik stehen können. Wählt mich zu eurer Playmate des Jahres!"



Bianca Cadar - Miss Dezember: "Mein wahres Ich kommt zum Vorschein, wenn ich nackt bin. Nacktheit gibt mir die Möglichkeit, meine Persönlichkeit voll zum Ausdruck zu bringen – und ich liebe es! Wenn ihr mehr sehen wollt, wählt mich zur Playmate des Jahres!"

©Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2023

©Sacha Eyeland für PLAYBOY Deutschland Januar 2023

