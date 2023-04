Paris Jackson: Hat sie hier ein Nacktkleid an?

Paris Jackson beim Yaamava' Fashion Daze: Die Modeveranstaltung widmet sich der Anerkennung und Unterstützung aufstrebender, indigener Designer.

Als Hauptattraktion wurden die neuesten Kollektionen der ersten Native American-Designerin Jamie Okuma, Mitglied des Council of Fashion Designers of America, sowie von Jennifer Younger, Section35 und Orlando Dugi präsentiert. International bekannte Marken wie Custo Barcelona, Freak City LA, Cult of Individuality und Vira Be stellten ebenfalls ihre neuesten Kreationen vor.