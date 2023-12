Paris Hilton: Die herzzerreißenden Gründe hinter ihrer Entscheidung für eine Leihmutter

Paris Hilton erklärt die herzzerreißenden Gründe für ihre Entscheidung, ihre Kinder durch eine Leihmutter zur Welt zu bringen - eine emotionale Reise der Selbstfindung und Heilung.

"Angst vor der Schwangerschaft"

"Es war ein Traum von mir, Mutter zu werden, aber die Angst vor der Schwangerschaft war fast so groß wie die Angst vor dem Tod", gesteht Hilton in einem emotionalen Interview mit "Romper". Ihre Vergangenheit, gezeichnet von Schmerz und Trauma, spielte eine entscheidende Rolle in dieser Entscheidung. Hiltons Erfahrungen in der Jugend, insbesondere ihre Zeit in der Provo Canyon School, hinterließen tiefe Narben. "Ich habe so viel PTSD von dem, was ich als Teenager durchgemacht habe," offenbart sie gegenüber "Romper".