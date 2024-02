Paradies für Schnäppchenjäger: Der Dornbirner Flohmarkt öffnet wieder seine Türen

Am Samstag (8 bis 17 Uhr) und Sonntag (9 bis 12 Uhr) findet wieder der jährliche Dornbirner Flohmarkt in der Messehalle Dornbirn statt.

Das Messequartier in Dornbirn verwandelt sich am Wochenende erneut in den Schauplatz des größten Flohmarkts des Landes. Von Elektrogeräten über Kleidung bis hin zu einzigartigen Fundstücken in der "Bsundrigs"-Abteilung – der Flohmarkt bietet eine enorme Vielfalt.