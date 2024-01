Lesefreuden und Schnäppchenjagd beim Dornbirner Flohmarkt

Österreichs größter Flohmarkt bietet auch heuer eine beeindruckende Bücherabteilung.

Dornbirn. Kommendes Wochenende, am Samstag, 3. Februar und Sonntag 4. Februar, öffnet der Dornbirner Flohmarkt wieder seine Pforten. Bereits zum 49. Mal laden die Pfadfinder und der Lions Club zum größten Flohmarkt Österreichs. Auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern werden verschiedenste Waren vom Geschirr über Möbel bis hin zu Spielwaren, Kleidung und Büchern angeboten.

Bücherkenner seit den Anfängen

Und wenn es um Bücher geht, ist Jörg Bergmeister nicht weit. Der Koordinator der Bücherabteilung gehört fast schon so lange zur „Flohmi-Familie, wie es die Veranstaltung überhaupt gibt. „Seit 1973 – bis auf ein paar kurze Unterbrechungen – helfe ich beim Dornbirner Flohmarkt mit, seit 15 Jahren nunmehr bei den Büchern, was mir nach wie vor große Freude bereitet“, berichtet dieser und zeigt stolz auf seine Abteilung, die er von seinem Vorgänger Franz Wostry übernommen hat. Stolz ist er auch auf sein engagiertes Team, dass gerade jetzt im Endspurt Richtung Verkaufswochenende noch einmal alles gibt und einen Blick hinter die Kulissen gewährt.

Rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind allein in dieser Abteilung (18 Abteilungen gibt es insgesamt beim Dornbirner Flohmarkt) dreimal wöchentlich seit dem 2. Jänner im Einsatz, um am Flohmarkt-Wochenende eine gut sortierte Bibliothek zu präsentieren. „An die 70.000 Bücher haben wir heuer bekommen und 2.500 Stunden ehrenamtliche Arbeit kommen da schon wieder zusammen“, so der Bücher-Chef zu den beeindruckenden Zahlen.

Eingespielte Crew

Nachwuchssorgen kennt man im Bücher-Team nicht. „Nach Corona hatten wir viele Ausfälle und unsere Truppe wurde dadurch fast zur Hälfte ausgetauscht. Die anfänglichen Bedenken über so viele Neulinge haben sich aber schnell in Luft aufgelöst, inzwischen sind wir ein richtig eingespieltes Team“, betont er. Das wird auch ersichtlich, wenn man einen Streifzug durch die größte Abteilung beim Dornbirner Flohmarkt macht. An jeder Ecke wird unermüdlich sortiert, abgestaubt, beschriftet und natürlich auch gelacht – denn Humor, kommt bei den Bücherwürmern trotz viel Arbeit definitiv nicht zu kurz, wie Renate Bohle und Erika Arnoldi, ebenfalls langjährige Mitarbeiterinnen und Spezialistinnen für Kinder- und Jugendliteratur bestätigen. „A Gaude isch ou nach so langar Zit immar no garantiert“, versichert Bohle.

Kinderbücher gehören, wie Jörg Bergmeister erzählt, auch zu den absoluten Rennern im Sortiment, das von historischen Romanen, spannenden Thrillern, Reiseführern bis hin zu medizinischen Ratgebern, Biographien und Bildbänden alles bereithält, was die Herzen der Leseratten höherschlagen lässt.

Lesen immer noch en vogue