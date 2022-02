Palm will SPÖ-Chefin nach Wutrede vor Gericht zerren

Für Georg Palm, FBP-Bundesparteiobmann und Organisator, sei dabei eine rote Linie überschritten worden. In einer Aussendung kritisiert er die wehrhafte Sozialdemokratin scharf und kündigt rechtliche Schritte an: "Die Diskreditierung der FBP, unseres Parteiobmanns, als auch der Teilnehmer, ist nicht nur falsch, sondern strafrechtlich zu überprüfen, da Frau Dr. Sprickler-Falschlunger offenen Rufmord und die Verbreitung von Falschaussagen betreibt", heißt es in dem Schreiben. Der sich offensichtlich auf den Schlips getreten fühlende FBP-Obmann kündigt deswegen eine Anzeige und Klage gegen die SPÖ-Politikerin an.