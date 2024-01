Oxfam: Superreiche werden trotz Inflation und Krisen noch reicher

Die Krisen und Kriege der vergangenen Jahre haben die Schere zwischen Arm und Reich auf der Welt noch weiter auseinandergetrieben.

Dem am Montag veröffentlichten Bericht liegen Daten aus verschiedenen Quellen zugrunde. So führte Oxfam etwa Forbes-Schätzungen zum Vermögen von Milliardären mit Schätzungen der Bank Credit Suisse zum weltweiten Vermögen zusammen.

Bei ihrer Auswertung kommt die Nothilfe- und Entwicklungsorganisation zu dem Schluss, dass die Welt bei der aktuellen Wachstumsrate schon in zehn Jahren ihren ersten Dollar-Billionär haben könnte. Die globale Armut dagegen wäre auch in 230 Jahren noch nicht vollständig überwunden.

Niemals zuvor habe es eine solche Ungleichheit bei Einkommen und Vermögen gegeben

Die fünf reichsten Männer haben seit 2020 einen Gewinn von durchschnittlich 14 Millionen US-Dollar pro Stunde gemacht

Zugleich hätten 4,77 Milliarden Menschen, die ärmsten 60 Prozent der Menschheit, seit 2020 zusammen 20 Milliarden Dollar Vermögen verloren. Bei 791 Millionen Arbeitern hielten die Löhne laut Oxfam nicht mit der Inflationsrate mit. Jeder von ihnen habe in zwei Jahren im Schnitt fast einen Monatslohn eingebüßt. Oxfam fordert daher eine Besteuerung hoher Vermögen. Die Mittel daraus müssten in den Klimaschutz, den Ausbau von Bildung, Gesundheitsversorgung und sozialer Sicherung investiert werden.

"Höchste Zeit, dass Superreiche ihren Beitrag leisten"

SPÖ-Chef Andreas Babler nahm den Bericht zum Anlass, ebenfalls "dringend" eine Millionärssteuer zu fordern. "Wenn die Ungleichheit zu groß wird, ist der soziale Frieden in Gefahr. Es ist höchste Zeit, dass Superreiche ihren Beitrag leisten - zum Wohle der Allgemeinheit", so Babler in einer Aussendung am Montag. "Arbeit wird stark besteuert, aber Milliardenvermögen gar nicht", kritisierte er weiter.