Die Superreichen 2023

Familie Lehner - Mit einem geschätzten Vermögen von 4,2 Milliarden Euro belegt die Familie Lehner den 7. Platz in der Liste der reichste Österreicher. Sie ist Eigentümer der Alpla-Gruppe, einem internationalen Unternehmen, das sich auf Kunststoffe und Verpackungen spezialisiert hat.

Familie Franz Rauch - Mit einem Vermögen von 2,35 Milliarden Euro belegt die Familie Rauch den 20. Platz. Sie ist Eigentümer der Rauch Fruchtsäfte GmbH und beteiligt sich an Abfüllungen für Marken wie Coca-Cola und Red Bull.

Es ist erwähnenswert, dass Reinhold Geiger , obwohl er in Vorarlberg geboren wurde, nun in Frankreich lebt. Dennoch sollte seine herausragende Leistung als Gründer der L'Occitane Groupe SA im Kosmetikbereich nicht unerwähnt bleiben. Sein Vermögen wird auf 3,1 Milliarden Euro geschätzt.

Zum Wohlstand beigetragen

Die reichsten Vorarlberger Familien und Menschen haben mit ihren erfolgreichen Unternehmen und Geschäftsaktivitäten maßgeblich zum Wohlstand und zur Entwicklung der Region beigetragen. Ihre Erfolgsgeschichten sind Beispiele für unternehmerischen Ehrgeiz und Innovation, die Vorarlberg zu einer bedeutenden wirtschaftlichen Kraft in Österreich gemacht haben.

Die reichsten Österreicher

In der Liste der reichsten Österreicher, die vom "Trend"-Magazin veröffentlicht wurde, finden sich einige bemerkenswerte Persönlichkeiten, die mit ihrem enormen Vermögen die österreichische Wirtschaft prägen. An der Spitze dieser Liste thront nach wie vor die Familie Porsche & Piëch. Mit einem geschätzten Vermögen von beeindruckenden 38,8 Milliarden Euro sind sie unangefochten die vermögendsten Menschen des Landes. Ihr Einfluss erstreckt sich auf Beteiligungen an Unternehmen wie Porsche und VW sowie auf Finanzanlagen und Immobilien.