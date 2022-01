Omikron-Anteil in Vorarlberg bei über 90 Prozent

Anteil der Coronavirus-Variante lag in der Vorwoche bereits bei 84,17 Prozent. Bisher 2.232 bestätigte Infektionen mit der hochansteckenden Virusmutante in Vorarlberg.

Die Omikron-Variante dominiert mittlerweile auch in Vorarlberg das Corona-Infektionsgeschehen, bestätigen die Vorarlberger Gesundheitsbehörden. Mit Stand Donnerstagmorgen befinden sich in Vorarlberg insgesamt 1.926 Omikron-bestätigte Personen in Absonderung, um 1.542 mehr als in der Woche davor.