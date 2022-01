Omikron: Was tun, wenn man positiv ist?

1. Meldepflicht?

2. Omikron und Antigen-Tests?

3. Was ist mit der Quarantäne?

4. Wer gilt alles als Kontaktperson?

Anders als der Corona-Mutant Delta breitet sich Omikron schneller aus. Da sich die Viren durch die Tröpfcheninfektion verbreiten, sprich in der Luft. Man könnte es mit einem Parfümduft, der hin der Atmosphäre hängen bleibt, obwohl die Person schon gegangen ist, vergleichen. Daher wird jeder als Kontaktperson eingestuft, mit dem man länger als 10 Minuten in einem Raum war oder 10 Minuten nach ihm in den Raum eingetreten ist. Dasselbe gilt für den Außenbereich. Generell sollte man im Falle, dass man positiv ist, alle Kontakte, die man in den letzten 48 Stunden hatte, benachrichtigen.