Die Corona-Zahlen steigen in Vorarlberg wieder deutlich an. ©VOL.AT/Paulitsch

Bereits 146 Corona-Fälle mehr am Mittwochmorgen

Am Dienstag wurden in Vorarlberg 548 Neuinfektionen gemeldet. Bis Mittwochmorgen kamen weitere 183 Infektionen hinzu. 4.624 Personen sind in Vorarlberg aktuell mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Mittwoch, 8 Uhr: Am Dienstag wurden in Vorarlberg 548 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem standen 146 Genesungen gegenüber. Bis Mittwochmorgen kamen 183 weitere Neuinfektionen hinzu (bei 37 Genesungen). Damit sind aktuell 4.624 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Derzeit müssen in Vorarlberg elf Covid-Patienten auf einer Intensivstation behandelt werden. 28 Corona-Patienten werden auf einer Normalstation behandelt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Dienstag erneut deutlich gestiegen und liegt bei 704,6. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls gestiegen – auf 761,9

Lage in den Spitälern

Derzeit müssen 11 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, davon sind 10 Patienten nicht vollimmunisiert. Insgesamt werden 39 Corona-Patienten stationär betreut, davon sind 30 nicht vollimmunisiert

Von den rund 6.000 Mitarbeitenden der Vorarlberger Krankenhäuser sind zurzeit 39 Mitarbeitende Corona-positiv getestet, sieben Mitarbeitende sind in Quarantäne. Das heißt, es können insgesamt 46 Mitarbeitende - Corona-bedingt - nicht arbeiten, das sind ca. 0,8 Prozent der Beschäftigten.

434 Todesopfer

Am Dienstag kam ein weiterer Todesfall hinzu. Insgesamt sind bisher 434 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.

Zahlen aus den Bezirken

Sieben-Tages-Inzidenzen

Stand Dienstag, 14 Uhr

