ÖAMTC: Was bei Quarantäne im In- und Ausland gilt

Urlaubsplanung in Pandemiezeiten: Der ÖAMTC erklärt worauf man achten muss und was im In- und Ausland aktuell gilt.

Die Urlaubssaison startet und Reisende steuern Unterkünfte sowohl im In- als auch Ausland an. "Das Risiko einer behördlichen Quarantäne an bestimmten Orten ist zwar momentan als eher gering einzuschätzen, dennoch besteht diese Gefahr bei einem Anstieg der Infektionszahlen. Daher sollte man vorab klären, wer wie im Notfall Hilfe leistet", rät ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner. Tritt beispielsweise im Hotel in Österreich ein Cluster auf und man muss als Kontaktperson 1. Grades in Quarantäne, kann das Hotel auf eine Abreise bestehen. Dann ist hierzulande eine direkte Heimreise mit dem eigenen Pkw oftmals gestattet. Gemeinsam mit anderen Personen allerdings nur, wenn diese auch im gleichen Haushalt in Quarantäne sind. Die Benutzung anderer (öffentlicher) Verkehrsmittel wie Bus oder Zug sind untersagt. "Auch Mietwagen gestatten die Nutzung ihrer Fahrzeuge bei Covid-Erkrankung oder -Verdacht meist nicht", gibt die Expertin des Mobilitätsclubs zu bedenken. In Notfällen kann ein medizinischer Transport mit Schutzausrüstung ermöglicht werden.