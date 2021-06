Heinzle: "Sechste Woche Urlaub wäre angebracht"

Bernhard Heinzle, Geschäftsführer der GPA Vorarlberg, war am Dienstag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" und sprach über die von der Gewerkschaft geforderte sechste Urlaubswoche.

Viele Arbeitnehmer mussten ihren Urlaub in der Pandemie für Kinderbetreuung, Haushalt und Renovierungen nutzen. Nun fordert die Gewerkschaft GPA die sechste Urlaubswoche, um einen Erholungsurlaub zu gewährleisten. Bernhard Heinzle, Geschäftsführer der GPA Vorarlberg und AK-Vizepräsident heute im Gespräch mit Marc Springer ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Sechs Urlaubswochen - das fordert die Gewerkschaft GPA. Österreich liegt im Europäischen Spitzenfeld was Feiertage und Urlaubstage betrifft. Trotzdem ist die Gewerkschaft der Meinung "da geht noch was". "Wir sind nicht ganz vorne mit dabei – Österreich liegt auf Platz sechs. Wir haben die Chance genutzt und eine Befragung gemacht und dabei festgestellt: Einige konnten wegen der Corona-Krise ihren Urlaub gar nicht richtig verwenden", erklärt Heinzle die Problematik. Mitarbeiter in Österreich - und vor allem Vorarlberg - würden unvorstellbares leisten. "Wir denken eine sechste Urlaubswoche wäre angebracht."