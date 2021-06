Mehr Urlaub und leistbares Wohnen

Bernhard Heinzle, Geschäftsführer der GPA Vorarlberg und Landtagsabgeordneter Thomas Hopfner, Klubobmann der SPÖ Vorarlberg, heute zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Viele Arbeitnehmer:innen mussten ihren Urlaub in der Pandemie für Kinderbetreuung, Haushalt und Renovierungen nutzen. Nun fordert die Gewerkschaft GPA die sechste Urlaubswoche, um einen Erholungsurlaub zu gewährleisten. Bernhard Heinzle, Geschäftsführer der GPA Vorarlberg und AK-Vizepräsident heute im Gespräch mit Marc Springer ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Wohnen soll wieder leistbar sein. Deswegen bringt SPÖ Klubobmann Thomas Hopfner einen Antrag in den Landtag ein, in der die Entwicklung eines Modells für eine Leerstandsabgabe vorgeschlagen wird. Außerdem wollen die Sozialdemokraten die Deckelung der Mieten voranbringen. Wie die SPÖ die Ziele umsetzen möchte, erzählt Thomas Hopfner heute in "Vorarlberg LIVE".