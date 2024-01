Ob klassisch oder exotisch: Wo gibts den besten Leberkäs bei uns im Ländle?

Bei King Leberkäse in Höchst gibt es 18 verschiedene Sorten Leberkäse - auch exotische sind dabei.

Bei King Leberkäse in Höchst gibt es 18 verschiedene Sorten Leberkäse - auch exotische sind dabei.

Leberkäse-Liebhaber: Traditionell oder exotisch?

Leckerer Leberkäse am Dornbirner Markt

Norbert Graf aus Dornbirn bevorzugt scharfen Leberkäse, ist jedoch traditionellen Sorten gegenüber nicht abgeneigt. Exotische Variationen wie Ananas- oder Kässpätzle-Leberkäse hat er noch nie probiert, zeigt sich aber offen dafür. Seiner Meinung nach findet man den besten Leberkäse am Marktplatz in Dornbirn. "Dort essen wir oft, wenn wir am Markt sind eigentlich", meint er. Beim Preis hält er 2,50 Euro für angemessen, auch wenn er das für relativ hoch hält.