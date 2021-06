Der Bregenzerwald hat jetzt einen Leberkäs-Foodtruck

Die Metzgerei Fetz in Andelsbuch startet mit einem Foodtruck durch: Aus einem kultigen Oldtimer wird Leberkäse und Brauerei-Limo verkauft.

Leberkäse im Mittelpunkt

In Andelsbuch und unterwegs



"Das Feedback ist echt lässig", freuen sich die Betreiber. Sie hätten eine "riesige Gaude" über die vielen positiven Reaktionen zum Foodtruck. Unter der Woche steht der Truck direkt in Andelsbuch vor dem Geschäft - von Montag bis Freitag von sieben bis 12:30 Uhr. "Am Wochenenden werden wir schon ein bisschen die Fühler ausstrecken", erklärt Fetz. Der Foodtruck soll dann auch auf Märkten und anderen Locations rund um die Metzgerei stehen. "Was auf jeden Fall möglich ist, ist, dass man uns auf kleine Events bucht oder auch auf größere." So können Leberkäse-Liebhaber ihn auch bald auf Privatfesten, Geburtstagen und Aufrichten genießen.