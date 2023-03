NS-Zeit im Montafon und ein WM-Titel in greifbarer Nähe

Skifahrer Max Hitzig und Autor Dr. Michael Kasper sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Skifahrer Max Hitzig (20) aus St. Gallenkirch steht im Ranking der Freeride World Tour auf Rang zwei. Ab diesem Wochenende geht er in Fieberbrunn wieder auf Punktejagd und könnte in Verbier den großen Coup landen.

Am 12. März 1938 schloss sich Österreich an Hitler-Deutschland an, 85 Jahre danach erscheint mit dem vom Heimatschutzverein Montafon herausgegeben Werk "Das Montafon unter dem Hakenkreuz" ein Buch, das sich mit einer der erschütterndsten Perioden der lokalen Geschichte aus der Perspektive der Talschaft beschäftigt. Autor und Historiker Dr. Michael Kasper zugast bei Vorarlberg LIVE.