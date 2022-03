NFL: Adams zu den Raiders! Comeback von Kaepernick?

Der nächste "Mega-Trade" ist in der NFL über die Bühne gegangen. Packers-Star Devante Adams wechselt zu den Las Vegas Raiders.

Nach dem Mega-Vertrag für Quarterback Aaron Rodgers bei den Green Bay Packers, müssen die "Cheeseheads" jetzt allerdings einen prominenten Abgang vermelden. Star-Wide Receiver Devante Adams wechselt zu den Las Vegas Raiders. Im Gegenzug gibt es für die Green Bay Packers einen Erstrunden- und Zweitrundenpick im diesjährigen NFL-Draft.

141,25 Millionen Dollar für 5 Jahre

In Las Vegas erhält Adams einen 5-Jahres-Vertrag, der ihm ein Gehalt von 141,25 Millionen Dollar beschert. Bei den Raiders trifft Adams wieder auf Quarterback Derek Carr, mit dem er schon auf dem College (Fresno State) zusammengespielt hat. Devante Adams zählt mit 669 Receptions für 8121 Yars und 73 Touchdowns in 116 Spielen zu den besten Wide Receivern in der NFL.

Video: Zweite Chance für Kaepernick bei den Seahawks?

Seahawks-Coach Pete Carroll: "Zweite Chance verdient"

Der Trainer der Seattle Seahawks, Pete Carroll, sagte er habe kürzlich mit Colin Kaepernick gesprochen, der Interesse an einer weiteren Chance als Quarterback in der NFL bekundet habe. Ob das bei den Seattle Seahawks oder einem anderen Team in der NFL sein wird, ließ Carroll offen. Die Seattle Seahawks haben ebenerst in einem "Monster-Trade" ihren Star-Quarterback Russel Wilson zu den Denver Broncos ziehen lassen.

Gerüchteküche brodelt

Die Gerüchte um ein Comeback von Kaepernick wurden auch durch Workout-Video angeheizt. Vor dem Wochenende postete der 34-Jährige eine kurze Sequenz von sich auf dem Platz. Am Sonntag suchte er dann via Twitter Profis zum Trainieren, denen er Pässe zuwerfen kann - und bekam relativ schnell ein Angebot von Seattle-Seahawks-Receiver Tyler Lockett. Das Video ist viral gegangen.

Protest gegen Rassismus

Kaepernick führte die San Francisco 49ers zum Ende der Saison 2012 in den Super Bowl und galt als einer der besten Spielmacher der Liga. Der Quarterback hatte sich als Vorreiter der "Black Lives Matter"-Bewegung mit seinem friedlichen Protest gegen Rassismus und Polizeigewalt 2016 unbeliebt gemacht und ist seither ohne Job in der besten Football-Liga der Welt. Sein Protest sorgte dann für viel Aufsehen, zwischenzeitlich gab es eine außergerichtliche Einigung mit der NFL wegen seiner Klage, in der Folge diskriminiert worden zu sein. Spätestens seit dem von einem weißen Polizisten verursachten Tod von George Floyd und den folgenden Massenprotesten gegen Rassismus hat sich die Wahrnehmung von Kaepernicks Handeln in den USA verändert. (VOL.AT/dpa)

Auf eine neue Chance in der NFL wartet Colin Kaepernick seither dennoch vergeblich. Ab dem 16. März 2022 dürfen die NFL-Teams offiziell neue Verträge mit Spielern abschließen.

