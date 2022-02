NFL: Aaron Rodgers zum MVP gewählt

American Football-"GOAT" Tom Brady geht leer aus: Dafür wurde der Star-Quarterback der "Packers" zum vierten Mal ausgezeichnet.

Frühes Aus in den Play-offs

Das frühe Aus der Packers in den Playoffs spielt für die Wahl zum wertvollsten Spieler der Hauptrunde keine Rolle. Die Stimmzettel wurden schon vor dem Beginn der Play-offs abgegeben. In der regulären Saison belegten die Packers wie in der vergangenen Saison Rang eins in der NFC, scheiterten dann aber in ihrem ersten Play-off-Spiel unerwartet gegen die San Francisco 49ers.