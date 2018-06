Neun Fakten zum Steinbruch Unterklien

Seit 1970 ist der Steinbruch in Unterklien im Besitz der Rhomberg Gruppe.

Um die Versorung Vorarlbergs mit Baumaterial in Zukunft zu sichern, will die Rhomberg Gruppe ihren Steinbruch in Hohenems-Unterklien erweitern. Wir haben neun Fakten zu diesem Projekt gesammelt.

(1) 19. Mai 1610 Erstmals wird in Unterklien ein Steinbruch urkundlich erwähnt.

(2) August 1970 Der Steinbruch kommt in Besitz der Rhomberg Bau Gruppe.

(3) 415.000 Tonnen Gestein werden im Steinbruch Unterklien pro Jahr produziert. Davon werden 150.000 Tonnen vor Ort gewonnen, 100.000 Tonnen als Rohmaterial und 165.000 Tonnen als Handelsware zugeführt.

(4) 5,3 Millionen m³ Beträgt das Gesteinsvolumen der geplanten Erweiterung. Das entspricht einer Masse von 15 Millionenen Tonnen.

(5) Sechs In sechs Etappen soll die Erweiterung des Steinbruchs erfolgen.

(6) 200.000 m³ Gestein sollen in Zukunft pro Jahr vor Ort gewonnen werden.

(7) 25-30 Jahre lang kann laut den Prognosen der Rhomberg Gruppe im zukünftigen Teil des Steinbruchs abgebaut werden.

(8) 300.000 Tonnen Material müssen bei einer Erweiterung pro Jahr nicht durch Importe gedeckt werden.

(9) 11.000 Lkw-Fahrten müssen nicht statt finden.