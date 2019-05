Neues Skandalvideo aus Wiener HTL aufgetaucht - Schüler wirft Mülleimer auf Lehrer

Auch andere Gegenstände sollen in Richtung Lehrer geschmissen worden sein. Der bleibt zuerst ruhig - und schmeißt dann die Gegenstände des Schülers aus dem Fenster.

Die Reihe an Videos, in denen sich Lehrer und Schüler in die Wolle kriegen, reißt nicht ab. Das neueste Video aus der Rubrik “Gewalt an Österreichs Schulen” kommt wieder aus der Bundeshauptstadt Wien – wieder von einer HTL – dieses Mal aber aus der Donaustadt (und nicht Ottakring).