Neues Maklergesetz bringt Entlastung für Mieter

Mieter müssen künftig keine Maklerprovision mehr zahlen. Die Regierung ändert das Maklergesetz und führt das Bestellerprinzip ein. Es gehe darum, eine jahrzehntelange Ungerechtigkeit zu beenden, so Justizministerin Alma Zadic am Dienstag.

Wer ab 2023 eine Wohnung mietet, muss keine Maklerprovision mehr zahlen. Die Bundesregierung führt, wie im Koalitionsabkommen vereinbart, das sogenannte Bestellerprinzip ein. Derjenige, der den Wohnungsmakler beauftragt, soll diesen künftig auch bezahlen, sagte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Dienstag in einer Pressekonferenz. Es geht um 50 Mio. Euro jährlich, die nun Vermieter und nicht mehr Mieter zahlen sollen. In der Regel beträgt die Provision zwei Monatsmieten.