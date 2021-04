Neuer Stadtpolizei-Kommandant, Unternehmerinnen und die aktuellen Corona-Zahlen

Noch-Vizebürgermeister von Bludenz Mario Leiter, Corona-Statistikexperte Erich Neuwirth und die Landesvorsitzende Frau in der Wirtschaft Evelyn Dorn heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Mario Leiter, neuer Stadtpolizei-Kommandant Bludenz

Mario Leiter folgt Martin Doblin ab 1. Mai 2021 als Stadtpolizei-Kommandant von Bludenz. In einer kommenden Stadtvertretungssitzung am Donnerstag legt er sein politisches Amt als Vizebürgermeister offiziell ab. "Ich bin immer überzeugter und engagierter Polizist gewesen und übe diesen Beruf immer noch voller Begeisterung aus", so Mario Leiter. Welche Herausforderungen auf ihn zukommen werden und welche Pläne er hat, das erzählt Mario Leiter heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Erich Neuwirth, Corona-Statistikexperte

Statistikexperte und Universitätsprofessor Erich Neuwirth postet auf seinem Blog covidanalysen.at täglich die neuesten Auswertungen zu den aktuellen Corona-Zahlen. Wie die Datenlage in Vorarlberg aussieht und welche Altersgruppe zur Zeit am meisten von Corona betroffen ist, das erklärt Erich Neuwirth heute Pascal Pletsch in "Vorarlberg LIVE".

Evelyn Dorn, Landesvorsitzende Frau in der Wirtschaft Vorarlberg

Unter dem Motto "Die Kraft der Veränderung" fand letzte Woche der Österreichische Unternehmerinnenkongress online statt. Mit 1678 Teilnehmerinnen ist es die größte Netzwerkveranstaltung von Frau in der Wirtschaft. Auch in Vorarlberg nehmen die Zahlen der Gründerinnen zu, wie Evelyn Dorn, Landesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Vorarlberg und Geschäftsführerin von Dorn Lift heute ab 17 Uhr erzählt.

VORARLBERG LIVE am Donnerstag, 29. April 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Mario Leiter (Vizebürgermeister Bludenz), Erich Neuwirth (Corona-Statistikexperte), Evelyn Dorn (Geschäftsführerin Dorn Lift)

Moderation: Pascal Pletsch (Chefreporter VOL.AT)

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.