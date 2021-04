So alt sind die Corona-Infizierten in Vorarlberg

Der Fortschritt bei den Impfungen zeigt Wirkung. Die Infektionszahlen bei der älteren Generation nehmen ab, hauptsächlich betroffen sind derzeit die 15- bis 35-Jährigen.

Das Infektionsgeschehen in Vorarlberg ist weiter hoch. Am Mittwoch standen 166 Neuinfektionen 112 Genesungen gegenüber. In den Spitälern ist die Lage noch immer stabil. 36 Corona-Patienten werden derzeit stationär versorgt.