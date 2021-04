Mario Leiter lässt politisches Amt hinter sich

Mario Leiter tritt als Vizebürgermeister zurück und wird neuer Kommandant der Bludenzer Stadtpolizei.

Mit 1. Mai tritt der derzeitige Kommandant der Bludenzer Stadtwache Martin Dobler in den Ruhestand und legt sein Amt in die Verantwortung von Vizebürgermeister Mario Leiter. Dies berichten die "Vorarlberger Nachrichten" in ihrer Donnerstagsausgabe.