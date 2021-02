Neuer Stadtamtsdirektor: Bregenzer ÖVP tobt

Die Bregenzer Volkspartei übt scharfe Kritik an der Personalpolitik von Bürgermeister Michael Ritsch.

Massive Kritik der Bregenzer ÖVP

Die Bregenzer ÖVP schießt sich in dem Zusammenhang einmal mehr auf die Vorgehensweise von Michael Ritsch ein. "Hier ist reine Willkür am Werk", so Stadträtin Veronika Marte. Mit der heutigen Präsentation des neuen Stadtamtsdirektors gehe die hanebüchene Personalpolitik in die nächste Runde. "Es fängt schon damit an, dass diese Stelle grundsätzlich nicht budgetiert ist. Ein verdienter und bewährter Stadtamtsdirektor, der sich absolut nichts zu Schulden hat kommen lassen, muss seinen Hut nehmen. Dieses Vorgehen lässt vermuten, dass hier keine fachlichen Gründe, sondern ausschließlich persönliche Befindlichkeiten ausschlaggebend sind." Das sei intransparent, verantwortungslos und in hohem Maße unprofessionell.