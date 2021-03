Neuer Koblacher "Kindi": Fertigstellung pünktlich zum neuen Kindergartenjahr

Der neue Kindergarten Koblach Ried nimmt langsam aber sicher Form an. Bis Anfang Juli 2021 soll die Übergabe erfolgen.

Schritt aus dem Zentrum heraus

"Koblach ist eine wahnsinnig zersiedelte Gemeinde", erklärt Bürgermeister Gerd Hölzl. Es gibt mehrere Außenbezirke, Straßenhäuser ist eine der größten Parzellen. Mit dem Kindergarten Ried wurde ein ganz bewusster Schritt aus dem Zentrum heraus gesetzt, um auch der Bevölkerung in Randgebieten etwas bieten zu können. Am Standort Straßenhäuser entsteht nicht nur der neue Kindergarten Ried selbst, auch anderweitig nutzbare Räumlichkeiten und der neue öffentliche Spielplatz werden umgesetzt.

"Auf ökologisch höchstem Niveau"

Das Gebäude ist laut dem Bürgermeister "auf ökologisch höchstem Niveau": "Aufs Dach kommt das wahrscheinlich größte Gründach, das es in Koblach aktuell gibt", verdeutlicht er. Dafür werde auch bewusst die Erde vom Aushub verwendet. Die Nachhaltigkeit zieht sich auch in der Holzfassade weiter: Diese besteht aus rund 29 Tannen direkt vom "Kumma". Das Projekt liegt ganz im Budget von 3,7 Millionen Euro. "Es ist zwar immer eine Herausforderung, weil immer neue Wünsche dazu kommen", meint der Bürgermeister. So wurde etwa eine Bobbycarstrecke umgesetzt. "Das weiß man am Anfang natürlich nicht, dass solche Sachen kommen."