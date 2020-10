Koblacher Kindergarten wächst in die Höhe

Ein Jahr nach dem Spatenstich sind die Dimensionen des neuen Kindergarten Ried ersichtlich.

Rund 3,7 Millionen Euro sind für den neuen Kindergarten Straßenhäuser geplant und die Architekten Clemens Metzler und Anna Kickinger-Eder vom renommierten Feldkircher Planungsbüro Marte.Marte haben ein Gebäude nach neuesten ökologischen Standards geplant. Nach den anfänglichen, umfangreichen Pilotierungs – und Betonierungsarbeiten entstand in den letzten Wochen und Monaten der markante L-förmige Baukörper. Alle Gruppenräume sind direkt an den gemeinsamen Innenhof angebunden und die großzügig gehaltenen Außenräume unterscheiden präzise zwischen öffentlichen Grünräumen und Spielflächen für den Kindergarten.

Dank einem vorgelagerten, umlaufenden Daches wird der Baukörper zu einem Vierkanter vervollständigt und die große Öffnung des südlichen Hofes ist im Sinne einer inneren Fassade deutlich strukturiert. In weiterer Folge hat man sich auch zur Umsetzung einer Holzfassade entschieden, welche ein unverwechselbares Gesamterscheinungsbild erzeugt. Abschließend wird das neue Gebäude eine Photovoltaikanlage, sowie eine Dachbegrünung erhalten. Auch der bisherige Spielplatz am Standort Ried soll nach Abschluss der Bauarbeiten neu errichtet werden. Der dritte Kindergarten in der Gemeinde soll dazu rechtzeitig zum Beginn des Schuljahr 2021/22 bezogen werden. „Der neue Kindergarten ist für die Gemeinde gerade für die Zukunft enorm wichtig und bedeutet eine Qualitätssicherung in der Kinderbetreuung“, so Koblachs Bürgermeister Gerd Hölzl. MIMA