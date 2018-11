Neuer Film mit Laura Bilgeri

Hollywood-Export Laura Bilgeri hat eine Rolle im neuen ORF-Landkrimi „Das letzte Problem” ergattert. Ende November beginnen die Dreharbeiten im Hotel Edelweiß in Zürs am Arlberg.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass Hollywood-Export Laura Bilgeri im deutschsprachigen Raum vor der Kamera stand, denn seit fünf Jahren treibt die 23-Jährige ihre Schauspielkarriere in Los Angeles erfolgreich voran. Jetzt ist es wieder so weit: Laura Bilgeri kommt noch in diesem Monat für die Dreharbeiten des neuen ORF-Landkrimis „Das letzte Problem” nach Vorarlberg, wie sie den VN verriet. Bilgeri wird die Tochter der Hoteleigentümerin spielen. Regie führen wird der österreichische Regisseur und Schauspieler Karl Markovics (55), der auch die Hauptrolle im neuen Krimi spielen wird. „Ich freue mich sehr, wieder einmal in Österreich zu drehen und vor allem auf Deutsch zu spielen“, schwärmt Bilgeri gegenüber den “VN”.